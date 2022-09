sardanews : Concerto abusivo di Salmo a Olbia in piena pandemia, 5000 euro di multa - iosonovals : @bthcl_ 2386 perché al concerto di ultimo le eliminai tutte per la memoria piena… - hobisognodisel : Io dalla parrucchiera piena di carta stagnola in testa che mi ritrovo il concerto a LA dei bitti uscito all'improvviso ?? #PermissiontoDance - giogia2814 : ma quando voi avete la memoria piena e dovete andare ad un concerto come fate a cancellare le foto o video? datemi… - anchorvhar : io stronzissima e piena di paranoie che penso che questo silenzio degli ateezini (che sta capitando guarda caso a r… -

TGCOM

Il tribunale ha ritenuto l'artista responsabile solo di non avere richiesto le necessarie autorizzazioni amministrative per ...OLBIA. Si è sgonfiata l'accusa per Salmo relativamente all'indagine della Procura di Tempio Pausania sul famososotto la ruota panoramica avvenuto nell'agosto del 2021, inpandemia, davanti a un pubblico stimato di circa 3.500 persone. In pratica il rapper olbiese si ritroverà a pagare una multa ... Concerto in piena pandemia, 5mila euro di ammenda per Salmo | Archiviate le ipotesi di reato per la violazione della norme Covid La decisione è stata presa dal Tribunale di Tempio Pausania per l'evento, ritenuto dai giudici abusivo, nell'agosto del 2021 ...Cinquemila euro di ammenda è la pena inflitta dal Tribunale di Tempio Pausania a Salmo per il concerto ritenuto abusivo, organizzato dal rapper sardo il 13 agosto 2021, sotto la ruota panoramica al po ...