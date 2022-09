Comune di Gallarate | Concorso per 3 Istruttori Amministrativi

(Di giovedì 8 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per l’assunzione di 3 Figure Professionali come Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C1. Viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIldi(prov. Varese) rende noto che é indetto unpubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo-contabile (categoria C.1), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno. Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Requisiti ed Invio della Domanda Termine presentazione domanda: entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ...

varesenews : “Politica e ricerca del bene comune”: a Gallarate un incontro per parlare di elezioni con il vicario Bressan -

varesenews.it

... zona di cascine sparse che apparteneva aldi Crenna e poi, dal 1923, a. A questo piccolo edificio dalle forme semplici di oratorio rurale - costruito nel Seicento dalla famiglia ...... mercoledì 7 settembre , si è recato in viale dei Tigli adove ci sono il liceo e la scuola media. Ilha inserito una modifica viabilistica temporanea decidendo di rendere via ... "Politica e ricerca del bene comune": a Gallarate un incontro per parlare di elezioni con il vicario Bressan Dopo il concerto di giugno con l'orchestra giovanile, l'edizione 2022 promossa dal Comune di Gallarate, Assessorato alle attività formative presenta a settembre il pianista Marcello Pennuto e il primo ...Una coppia è stata sorpresa, in provincia di Varese, mentre faceva sesso in pieno giorno davanti una biblioteca dedicata ai bambini: è stato denunciato ...