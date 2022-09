"Completamente nera" L'ultima foto della Regina con la premier Truss diventa un caso (Di giovedì 8 settembre 2022) Peggiorano le condizioni della Regina Elisabetta. Ad annunciarlo un comunicato ufficiale dei medici di Buckingham Palace che, per la prima volta, ha dichiarato di essere "molto preoccupato" per la salute di Sua Maestà che nella scorsa primavera ha compiuto 96 anni. D'altronde non erano passate inosservate le condizioni traballanti della sovrana d'Inghilterra anche nell'ultimo incontro pubblico avvenuto due giorni fa tra la Regina e la neo premier della Gran Bretagna Liz Truss, accolta in piedi da Elisabetta II ma appoggiata a un bastone e con la "mano Completamente nera". Nei 70 anni di regno, il più lungo nella storia del Regno Unito, per la prima volta il passaggio di consegne non è avvenuto a Londra. La premier ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) Peggiorano le condizioniElisabetta. Ad annunciarlo un comunicato ufficiale dei medici di Buckingham Palace che, per la prima volta, ha dichiarato di essere "molto preoccupato" per la salute di Sua Maestà che nella scorsa primavera ha compiuto 96 anni. D'altronde non erano passate inosservate le condizioni traballantisovrana d'Inghilterra anche nell'ultimo incontro pubblico avvenuto due giorni fa tra lae la neoGran Bretagna Liz, accolta in piedi da Elisabetta II ma appoggiata a un bastone e con la "mano". Nei 70 anni di regno, il più lungo nella storia del Regno Unito, per la prima volta il passaggio di consegne non è avvenuto a Londra. La...

