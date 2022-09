Come risparmiare 610 euro sulle bollette in 10 mosse

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 settembre 2022) In questi giorni non si parla d’altro, anche in vista dei mesi invernali e dopo le primedi luce e gas che sono di nuovo schizzate alle stelle:. Avrete letto sicuramente di tanti piccolo accorgimenti suggeriti dagli esperti, si discute moltissimo persino intorno alla cottura della pasta: c’è chi dice di spegnere il gas un paio di minuti prima pergiornalmente qualche centesimo. Ma ci sono anche delle accorgimenti sicuramente più importanti che permetteranno a ciascun italiano, di poter. E’ stata fatta una stima, che potrebbe fara ogni famiglia almeno 600. Per ridurre i consumi basterà cercare di compiere delle azioni che permetteranno di, prendendo quelle sane abitudini che ...