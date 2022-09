“Come compilare il nuovo pei pagina dopo pagina”. Dal 3 ottobre un nuovo corso tecnico/pratico ed interattivo a cura di Eurosofia (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 3 ottobre sarà avviato un nuovo percorso formativo a cura di Ernesto CiracI ed Evelina Chiocca: “Come compilare il nuovo PEI pagina dopo pagina” Per maggiori informazioni ed iscriverti CLICCA QUI Un percorso formativo operativo/pratico per aiutare i partecipanti nella compilazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità in prospettiva bio-psico-sociale, L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 3sarà avviato unperformativo adi Ernesto CiracI ed Evelina Chiocca: “ilPEI” Per maggiori informazioni ed iscriverti CLICCA QUI Un performativo operativo/per aiutare i partecipanti nella compilazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità in prospettiva bio-psico-sociale, L'articolo .

liz54389704 : RT @Almalibregalgos: ??KORA Ma ma ma che corse ragazzi... pensavo fosse arrivata una famigliola tutta per me.... ancora no!!!! ?Se volete… - divina_galgo : RT @Almalibregalgos: ??KORA Ma ma ma che corse ragazzi... pensavo fosse arrivata una famigliola tutta per me.... ancora no!!!! ?Se volete… - annadelbello1 : RT @Almalibregalgos: ??KORA Ma ma ma che corse ragazzi... pensavo fosse arrivata una famigliola tutta per me.... ancora no!!!! ?Se volete… - FerratoPaola : RT @Almalibregalgos: ??MONET La magia di far rifiorire un creatura è qualcosa di unico e speciale! ?Se volete chiedere informazioni su MO… - FerratoPaola : RT @Almalibregalgos: ?? La nostra KORA è di una simpatia unica! Affettuosa, ma equilibrata, ha conquistato il cuore di tutti...quando riusci… -