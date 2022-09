“Come a casa”: la Regina Elisabetta e l’amore per il Royal Yacht Britannia (Di giovedì 8 settembre 2022) Viaggiare per il mondo a bordo del Royal Yacht Britannia è “Come sentirsi a casa”, affermava la Regina Elisabetta d’Inghilterra, morta oggi all’età di 96 anni. La Regina si lascia alle spalle un regno di oltre 70 anni: “London Bridge is down” (il London Bridge è caduto) risuona dal Regno Unito per annunciare la dipartita della Sovrana, che tanto amava navigare a bordo del suo Britannia. Molto più di una nave per la Regina Elisabetta Il Royal Yacht Britannia, costruito in Scozia nel 1953 ed utilizzato dalla Famiglia Reale in occasione di 968 viaggi ufficiali, è molto più di una nave. Si tratta di un vero e proprio monumento, che nei suoi anni di ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 8 settembre 2022) Viaggiare per il mondo a bordo delè “sentirsi a”, affermava lad’Inghilterra, morta oggi all’età di 96 anni. Lasi lascia alle spalle un regno di oltre 70 anni: “London Bridge is down” (il London Bridge è caduto) risuona dal Regno Unito per annunciare la dipartita della Sovrana, che tanto amava navigare a bordo del suo. Molto più di una nave per laIl, costruito in Scozia nel 1953 ed utilizzato dalla Famiglia Reale in occasione di 968 viaggi ufficiali, è molto più di una nave. Si tratta di un vero e proprio monumento, che nei suoi anni di ...

