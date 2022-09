Cittadinanza onoraria per Mertens, la novità dopo la sua visita al Maradona (Di giovedì 8 settembre 2022) È stata una notte magica per il Napoli quella di ieri: la gara contro il Liverpool, che rappresentava il ritorno degli azzurri in Champions League dopo 2 anni di assenza, è terminata con un clamoroso 4-1 in favore degli azzurri. Una prestazione davvero incredibile, che ha estasiato tutto il pubblico presente allo Stadio Diego Armando Maradona. Fra loro, c’era anche un tifoso piuttosto speciale: Dries Mertens, avvistato sugli spalti insieme alla moglie Kat. Foto: Getty Images- Dries Mertens Cittadinanza onoraria per Mertens in arrivo? Spunta la data Il belga ha lasciato il Napoli a parametro zero quest’estate, dopo il mancato accordo per il rinnovo del suo contratto con gli azzurri. Il suo cuore è però rimasto nella città partenopea, come ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) È stata una notte magica per il Napoli quella di ieri: la gara contro il Liverpool, che rappresentava il ritorno degli azzurri in Champions League2 anni di assenza, è terminata con un clamoroso 4-1 in favore degli azzurri. Una prestazione davvero incredibile, che ha estasiato tutto il pubblico presente allo Stadio Diego Armando. Fra loro, c’era anche un tifoso piuttosto speciale: Dries, avvistato sugli spalti insieme alla moglie Kat. Foto: Getty Images- Driesperin arrivo? Spunta la data Il belga ha lasciato il Napoli a parametro zero quest’estate,il mancato accordo per il rinnovo del suo contratto con gli azzurri. Il suo cuore è però rimasto nella città partenopea, come ...

OssesSonya : Cittadinanza onoraria di Bronte, subito! - _SiGonfiaLaRete : Il Mattino- Dries #Mertens ieri allo stadio, c’è la data per la cittadinanza onoraria - casertafocus : PORTICO DI CASERTA – Accolta la proposta dell’avvocato Crisileo, il consiglio comunale conferisce all’unanimità la… - Naz_Viareggio : La cittadinanza onoraria a Vegni - punkratio : @PBerizzi Da Bolognese io non ho nessun rispetto per Mihajlovic. Un reazionario della peggior specie, amico e ammir… -