Cislago | tenta furto nelle cantine | arrestato

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 8 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Volevano svaligiare ledi via Municipio a, ma un residente li ha fermati prima che potessero mettere in atto il piano. Dopo avere notato i loro movimenti sospetti (avevano scavalcato la cinta per dirigersi alle), il cislaghese non ha perso tempo chiamando immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.