Cindy Crawford, top model a 56 anni: “Ora sono più sicura di me” (Di giovedì 8 settembre 2022) Una bellezza, quella di Cindy Crawford, che ha fatto scuola: sin dagli esordi della sua carriera il suo corpo, il viso, quel neo sopra il labbro sono diventati simbolo di fascino e di uno stile da replicare. Non stupisce che sia stata una delle prime grandi top model in un’epoca durante la quale le passerelle erano la celebrazione dei grandi nomi: da Claudia Shiffer a Carla Bruni, senza dimenticare Kate Moss o Naomi Campbell. E la sua carriera non si è arrestata: a 56 anni sfila e posa ancora per le copertine delle riviste. Ma lei confessa di essere più sicura di sé adesso rispetto a quando era più giovane. Cindy Crawford, a 56 anni è ancora al top La sua carriera è inziata a 16 anni e, proprio come il mondo della moda ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 settembre 2022) Una bellezza, quella di, che ha fatto scuola: sin dagli esordi della sua carriera il suo corpo, il viso, quel neo sopra il labbrodiventati simbolo di fascino e di uno stile da replicare. Non stupisce che sia stata una delle prime grandi topin un’epoca durante la quale le passerelle erano la celebrazione dei grandi nomi: da Claudia Shiffer a Carla Bruni, senza dimenticare Kate Moss o Naomi Campbell. E la sua carriera non si è arrestata: a 56sfila e posa ancora per le copertine delle riviste. Ma lei confessa di essere piùdi sé adesso rispetto a quando era più giovane., a 56è ancora al top La sua carriera è inziata a 16e, proprio come il mondo della moda ...

CrystalCardona3 : RT @vogue_italia: Questo è il look che Kaia Gerber ha scelto per il suo ventunesimo compleanno. E che ha reso molto fiera mamma Cindy Crawf… - vogue_italia : Questo è il look che Kaia Gerber ha scelto per il suo ventunesimo compleanno. E che ha reso molto fiera mamma Cindy… -