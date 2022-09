Cina: uno sguardo alla tradizione rurale "Shaiqiu" nell'Anhui (Di giovedì 8 settembre 2022) "Shaiqiu" e' una tradizione rurale diffusa in molti villaggi cinesi. Gli agricoltori ripongono prodotti agricoli in ceste di bambu' per essiccarli al sole. La varieta' di colori a terra contribuisce ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) "" e' unadiffusa in molti villaggi cinesi. Gli agricoltori ripongono prodotti agricoli in ceste di bambu' per essiccarli al sole. La varieta' di colori a terra contribuisce ...

siceid : @UModellista @michele_geraci Bravi, fidatevi di più di uno che scrive dalla Cina - MIMoMA22 : Stiamo parlando di uno che ha definito i talebani moderati con cui dialogare. Spero che prima o poi si faccia luce… - CletoDepalo : RT @battutologo: Avete rotto il cazzo, siamo uno sputo in mezzo a miliardi di persone che inquinano come se non ci fosse un domani, ma pens… - caroluisanna : RT @battutologo: Avete rotto il cazzo, siamo uno sputo in mezzo a miliardi di persone che inquinano come se non ci fosse un domani, ma pens… - Imperator_98 : RT @AmbCina: Hanno ostacolato l'iniziativa di controllo degli armamenti spaziali di #Cina e #Russia e ostacolato i negoziati per uno strume… -