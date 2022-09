Ci sono una serie di fotomontaggi di giornali e siti di news britannici che diffondono fake news su Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Non c’è da nascondere la notizia: le condizioni di salute della regina Elisabetta II destano preoccupazioni. Lo dimostrano senza dubbio i movimenti dei reali – con i figli della regina che sono arrivati a Balmoral per stare in sua compagnia -, lo dimostra la programmazione della BBC che, nel pieno spirito della cosiddetta Operazione London Bridge (quella predisposta dal cerimoniale in caso di morte della sovrana), ha già iniziato la sua programmazione a flusso continuo e ha già mostrato i suoi conduttori in giacca e cravatta nere. Tuttavia, le prime ore del pomeriggio dell’8 settembre 2022 sono state caratterizzate da una fuga incontrollata di notizie non verificate sulla morte della regina Elisabetta. Template di testate britanniche come il Guardian o di siti di news ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 settembre 2022) Non c’è da nascondere la notizia: le condizioni di salute della reginaII destano preoccupazioni. Lo dimostrano senza dubbio i movimenti dei reali – con i figli della regina chearrivati a Balmoral per stare in sua compagnia -, lo dimostra la programmazione della BBC che, nel pieno spirito della cosiddetta Operazione London Bridge (quella predisposta dal cerimoniale in caso di morte della sovrana), ha già iniziato la sua programmazione a flusso continuo e ha già mostrato i suoi conduttori in giacca e cravatta nere. Tuttavia, le prime ore del pomeriggio dell’8 settembre 2022state caratterizzate da una fuga incontrollata di notizie non verificate sulla morte della regina. Template di testate britanniche come il Guardian o didi...

CarloCalenda : L'indomita signora era una persona sola con uno striscione. E sono voluto comunque scendere dalla macchina per parl… - CarloCalenda : Non si danno mai per perse le elezioni. Nessun leader sicuro di se e del suo messaggio lo farebbe. Ci sono tanti in… - EnricoLetta : Una rappresentazione oggettiva della realtà. Solo noi ci opponiamo davvero alle destre. Gli altri si sono arresi pr… - Poghos2003 : Salvo eventi epocali e imprevedibili una Repubblicana in UK è + improbabile dell'Italia che esce da Ue e Nato. Esta… - quisquiliando : RT @fracco_: La cosa peggiore è che i CPR non hanno ragione di esistere: rispondono ad una narrazione della politica di destra, per mostrar… -