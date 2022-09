“Ci siamo lasciati dopo 18 anni”. Signorini single ma innamorato (di un’altra persona) (Di giovedì 8 settembre 2022) Alfonso Signorini fidanzato, è finita. Il giornalista, conduttore del GF Vip e direttore del settimanale Chi ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha parlato della sua vita privata, tenuta sempre segreta, ma anche professionale. Ha per esempio ammesso di essere molto legato al suo magazine, che ormai dirige da 16 anni. Ha inoltre confessato che la recente copertina con la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata la più venduta dell’anno 2022 fino ad oggi. “Abbiamo vissuto di rendita per tutta l’estate”. Ma per il suo record personale di Chi bisogna tornare indietro al 2005, con la copertina del matrimonio tra Anna Falchi e Stefano Ricucci: 800mila copie vendute. Alfonso Signorini fidanzato: “Non stiamo più insieme” Lo scoop di cui Alfonso Signorini va ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Alfonsofidanzato, è finita. Il giornalista, conduttore del GF Vip e direttore del settimanale Chi ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha parlato della sua vita privata, tenuta sempre segreta, ma anche professionale. Ha per esempio ammesso di essere molto legato al suo magazine, che ormai dirige da 16. Ha inoltre confessato che la recente copertina con la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata la più venduta dell’anno 2022 fino ad oggi. “Abbiamo vissuto di rendita per tutta l’estate”. Ma per il suo recordle di Chi bisogna tornare indietro al 2005, con la copertina del matrimonio tra Anna Falchi e Stefano Ricucci: 800mila copie vendute. Alfonsofidanzato: “Non stiamo più insieme” Lo scoop di cui Alfonsova ...

