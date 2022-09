Chiara Ferragni sfuma l’affare: estromessa dal cda (Di giovedì 8 settembre 2022) Chiara Ferragni non fa più parte del CDA di Tod’s, come consigliere indipendente. La decisione dell’azienda di Della Valle è arrivata a seguito della relazione semestrale, dalla sono emersi i motivi per i quali l’imprenditrice digitale non può più far parte del Consiglio d’Amministrazione. La sua nomina era arrivata il 9 aprile 2021, con una relativa impennata delle azioni (con un picco massimo registrato a giugno 2021), per il quale si era parlato di “Effetto Ferragni”. Chiara Ferragni, perché è fuori dal CDA di Tod’s Le motivazioni di tale decisione si leggono nella relazione stilata per i primi sei mesi di attività svolta dal colosso di Della Valle nel 2022: “Preso atto della diChiarazione resa dal consigliere Chiara Ferragni in ordine al venire ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 settembre 2022)non fa più parte del CDA di Tod’s, come consigliere indipendente. La decisione dell’azienda di Della Valle è arrivata a seguito della relazione semestrale, dalla sono emersi i motivi per i quali l’imprenditrice digitale non può più far parte del Consiglio d’Amministrazione. La sua nomina era arrivata il 9 aprile 2021, con una relativa impennata delle azioni (con un picco massimo registrato a giugno 2021), per il quale si era parlato di “Effetto”., perché è fuori dal CDA di Tod’s Le motivazioni di tale decisione si leggono nella relazione stilata per i primi sei mesi di attività svolta dal colosso di Della Valle nel 2022: “Preso atto della dizione resa dal consiglierein ordine al venire ...

