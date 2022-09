Chiara Ferragni, l’annuncio del Consiglio di amministrazione di Tod’s: “Ha perso i requisiti di indipendenza” (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Consiglio di amministrazione di Tod’s ha annunciato l’uscita Chiara Ferragni dal Cda come membro indipendente, pur rimanendo comunque consigliera. Per l’azienda marchigiana sarebbero “venuti meno i requisiti di indipendenza” dell’imprenditrice digitale, entrata nel board del gruppo nell’aprile del 2021 provocando quello che fu ribattezzato “effetto Ferragni”, ovvero un boom in Borsa quantificabile in quasi 100 milioni di euro. “Il cda di Tod’s ha preso atto della diChiarazione resa dal consigliere Chiara Ferragni in ordine al venire meno, in capo alla stessa, dei requisiti per poter essere qualificata indipendente ai sensi dell’art. 148 del Tuf e dell’art. 2, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Ildidiha annunciato l’uscitadal Cda come membro indipendente, pur rimanendo comunque consigliera. Per l’azienda marchigiana sarebbero “venuti meno idi” dell’imprenditrice digitale, entrata nel board del gruppo nell’aprile del 2021 provocando quello che fu ribattezzato “effetto”, ovvero un boom in Borsa quantificabile in quasi 100 milioni di euro. “Il cda diha preso atto della dizione resa dal consiglierein ordine al venire meno, in capo alla stessa, deiper poter essere qualificata indipendente ai sensi dell’art. 148 del Tuf e dell’art. 2, ...

