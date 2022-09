Chiara Ferragni fuori dal Cda Tod's, ecco il motivo: 'Ha perso i requisiti' (Di giovedì 8 settembre 2022) Chiara Ferragni via dal Cda del gruppo Tod's . L'annuncio dell'esclusione dell'influencer più seguita d'Italia e imprenditrice digitale è arrivato in una relazione della società sul primo semestre del ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 settembre 2022)via dal Cda del gruppo Tod's . L'annuncio dell'esclusione dell'influencer più seguita d'Italia e imprenditrice digitale è arrivato in una relazione della società sul primo semestre del ...

FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - fanpage : Un comportamento, quello della #Ferragni, che sta scatenando non poche polemiche - MarioCostanzo16 : RT @kattolikamente: Sono Chiara Ferragni. Voto PD. Prendo l’aperitivo sul ghiacciaio con due elicotteri. Ma voi risparmiate e non fate boll… - idolhugme_ : RT @cantsleeep_: Per quanto riguarda la storia di Chiara Ferragni che va a farsi l'aperitivo su un ghiacciaio in elicottero, consiglio di l… - alveeari : RT @cantsleeep_: Per quanto riguarda la storia di Chiara Ferragni che va a farsi l'aperitivo su un ghiacciaio in elicottero, consiglio di l… -