Chiara Ferragni e il video del figlio ripreso dalle telecamere di sorveglianza che indigna gli utenti (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo il caso dell’aperitivo sul ghiacciaio, la nota influencer Chiara Ferragni torna a far discutere. Questa volta non è la difesa dell’ambiente a far indignare gli utenti ma il delicato tema della tutela dei bambini e della loro privacy. L’ennesimo momento di quotidianità condiviso sui social dall’imprenditrice digitale sembra per molti aver oltrepassato un limite: il video pubblicato è un estratto delle videocamere di sorveglianza collocate in casa Ferragnez. Si vede Leone nella sua cameretta da solo con la mamma. I due si scambiano parole tenere, confidenze che per molti sarebbero dovute rimanere private. «Ti posso dire una cosa importante?», chiede l’influencer seduta sul pavimento vicino al letto del piccolo. «Sono tanto fiera di te». Il bambino tenendo le mani ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo il caso dell’aperitivo sul ghiacciaio, la nota influencertorna a far discutere. Questa volta non è la difesa dell’ambiente a farre glima il delicato tema della tutela dei bambini e della loro privacy. L’ennesimo momento di quotidianità condiviso sui social dall’imprenditrice digitale sembra per molti aver oltrepassato un limite: ilpubblicato è un estratto dellecamere dicollocate in casa Ferragnez. Si vede Leone nella sua cameretta da solo con la mamma. I due si scambiano parole tenere, confidenze che per molti sarebbero dovute rimanere private. «Ti posso dire una cosa importante?», chiede l’influencer seduta sul pavimento vicino al letto del piccolo. «Sono tanto fiera di te». Il bambino tenendo le mani ...

FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - fanpage : Un comportamento, quello della #Ferragni, che sta scatenando non poche polemiche - GiuliaOhara : @______Angelica_ Si veste comunque meglio lei di Chiara Ferragni, incredibile. - fanpage : #chiaraferragni smette di essere membro indipendente del cda di Tod’s. Il motivo è legato al cosiddetto “effetto F… - Novella_2000 : Primo giorno di scuola per Leone Lucia Ferragni (che non sembra affatto contento) - FOTO -