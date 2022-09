Chiara Ferragni con la Birkin per il primo giorno di scuola di Leone (Di giovedì 8 settembre 2022) primo giorno di scuola per Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez. L'imprenditrice per l'occasione ha sfoggiato un look casual, camicione scozzese e abitino floreale, impreziosito da un dettaglio extralusso che non passa inosservato: la celebre Birkin di Hermès! L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 8 settembre 2022)diper, ilgenito die Fedez. L'imprenditrice per l'occasione ha sfoggiato un look casual, camicione scozzese e abitino floreale, impreziosito da un dettaglio extralusso che non passa inosservato: la celebredi Hermès! L'articolo proviene da DireDonna.

