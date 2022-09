Chi è Marco De Santis, marito di Giorgia Venturini? Curiosità e biografia (Di giovedì 8 settembre 2022) Ha compiuto 39 anni lo scorso 15 agosto Giorgia Venturini, nota al grande pubblico soprattutto grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi 2019 dove è riuscita ad arrivare tramite il percorso di Saranno Isolani, dove ha trionfato nel 2018. Dopo l’esperienza da naufraga l’abbiamo vista come opinionista di Matrix e poi nelle vesti di commentatrice di Tiki Taka – La repubblica del pallone, fino ad arrivare alla conduzione di X-Style su Canale 5. Inoltre Giorgia Venturini è anche speaker di Radio Montecarlo. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Lo scorso 19 giugno l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha sposato il suo compagno, Marco De Santis. Dalla loro unione è nata il 12 agosto la piccola Sole Tea, una bellissima bimba a cui il volto noto della TV ha voluto dare il nome di ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 8 settembre 2022) Ha compiuto 39 anni lo scorso 15 agosto, nota al grande pubblico soprattutto grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi 2019 dove è riuscita ad arrivare tramite il percorso di Saranno Isolani, dove ha trionfato nel 2018. Dopo l’esperienza da naufraga l’abbiamo vista come opinionista di Matrix e poi nelle vesti di commentatrice di Tiki Taka – La repubblica del pallone, fino ad arrivare alla conduzione di X-Style su Canale 5. Inoltreè anche speaker di Radio Montecarlo. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Lo scorso 19 giugno l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha sposato il suo compagno,De. Dalla loro unione è nata il 12 agosto la piccola Sole Tea, una bellissima bimba a cui il volto noto della TV ha voluto dare il nome di ...

