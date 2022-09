Chelsea, scelto il nuovo allenatore: le ultime (Di giovedì 8 settembre 2022) Graham Potter sarà il nuovo allenatore del Chelsea: a conferma delle ultime voci. Secondo le trattative, sarà pagata al Brighton la clausola rescissoria di 16 mln nelle prossime ore, come riferito da Nicolò Schira. Già ieri era stato menzionato Potter tra i favoriti del Chelsea come nuovo allenatore in sostituzione al tecnico Thomas Tuchel. Non sembra quindi aver perso tempo la società londinese, che ha subito puntato su una nuova figura che rispondesse alle sue aspettative. Tra i candidati nella rosa del Chelsea, erano stati individuati anche Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane. Potter – Brighton – Chelsea (Photo by ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images) Un passaggio clamoroso, quello dell’ex tecnico del Brighton al ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 settembre 2022) Graham Potter sarà ildel: a conferma dellevoci. Secondo le trattative, sarà pagata al Brighton la clausola rescissoria di 16 mln nelle prossime ore, come riferito da Nicolò Schira. Già ieri era stato menzionato Potter tra i favoriti delcomein sostituzione al tecnico Thomas Tuchel. Non sembra quindi aver perso tempo la società londinese, che ha subito puntato su una nuova figura che rispondesse alle sue aspettative. Tra i candidati nella rosa del, erano stati individuati anche Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane. Potter – Brighton –(Photo by ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images) Un passaggio clamoroso, quello dell’ex tecnico del Brighton al ...

