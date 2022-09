(Di giovedì 8 settembre 2022) Ilha deciso: sarà Grahama sostituire Thomas Tuchel come prossimo allenatore dei Blues, c’ècol tecnico Grahamè sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del. Dopo l’ok del Brighton alla trattativa, le due parti hannoun accordo. Limati gli ultimissimi dettagli, si procederà alla firma del contratto. L’allenatore classe 1975 sarà quindi, con ogni probabilità, il sostituto di Tuchel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@premierleague | Il @ChelseaFC ha raggiunto l’accordo verbale con #Potter - romeoagresti : La struttura dell’accordo raggiunto tra #Juve e #Chelsea per #Zakaria: il prestito avrà un diritto di riscatto atto… - CalcioNews24 : Chelsea, raggiunto l’accordo verbale con Potter - MavsDiego : RT @DiMarzio: .@premierleague | Il @ChelseaFC ha raggiunto l’accordo verbale con #Potter - YBah96 : RT @DiMarzio: .@premierleague | Il @ChelseaFC ha raggiunto l’accordo verbale con #Potter -

Graham Potter sarà il nuovo allenatore del. Il 47enne che nelle ultime 3 stagioni ha allenato il Brighton haun accordo verbale con i Blues: manca ancora la firma sul contratto pluriennale e vanno sistemati alcuni piccoli ...Commenta per primo In queste ore ilhaun accordo verbale con Graham Potter . Lo fa sapere la stampa inglese, secondo la quale, dopo l'ok del Brighton a trattare con l'allenatore 47enne, i Blues hanno iniziato già da ...CHELSEA POTTER - A meno di clamorosi colpi di scena, Graham Potter sarà il nuovo allenatore del Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo aver ...La stagione è appena iniziata, ma già si sono registrati i primi esoneri. In Serie A il Bologna ha deciso di cambiare allenatore, a sorpresa è arrivato l’esonero di Sinisa Mihajlovic. L’inizio di stag ...