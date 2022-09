Chelsea Potter, la cifra pagata dai Blues al Brighton supera i 20 milioni: i dettagli (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Chelsea ha trovato l’accordo con Potter del Brighton per la panchina, i Blues hanno pagato 25 milioni l’allenatore Il Chelsea ha trovato l’accordo con Potter del Brighton per la panchina, i Blues hanno pagato 25 milioni l’allenatore. A riportarlo è Football Daily, una cifra davvero elevata per la squadra inglese uguale a quella con cui il Bayern aveva preso Nagelsmann dal Lipsia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilha trovato l’accordo condelper la panchina, ihanno pagato 25l’allenatore Ilha trovato l’accordo condelper la panchina, ihanno pagato 25l’allenatore. A riportarlo è Football Daily, unadavvero elevata per la squadra inglese uguale a quella con cui il Bayern aveva preso Nagelsmann dal Lipsia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

