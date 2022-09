Chelsea-Potter | arriva l' accordo verbale

(Di giovedì 8 settembre 2022) La squadra londinese dopo l'esonero definitivo di Tuchel, si è messa subito in moto per cercare un nuovo tecnico. Stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, Graham...

DiMarzio : #Chelsea, #Potter in pole position per il dopo #Tuchel. Il #Brighton acconsente all'incontro #PremierLeague - DiMarzio : #Chelsea: #Potter, #Pochettino e #Zidane tra i possibili sostituti dell'esonerato #Tuchel - DiMarzio : .@premierleague | Il @ChelseaFC ha raggiunto l’accordo verbale con #Potter - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Chelsea, accordo verbale con Potter: i dettagli - apetrazzuolo : SKY - Chelsea, accordo verbale con Potter: i dettagli -

Al quarto posto sopra United,e Liverpool c'è il Brighton di Graham, e proprio quest'ultimo, classe 1975, è stato scelto per sostituire l'allenatore tedesco. Tuchel si è seduto sulla ...Ci voleva uno con cognome da mago per risolvere tutti i guai del. No, Grahamnon verrà presentato al binario 9 3/4 di King's Cross, la stazione di Londra dove ogni giorno migliaia di persone fanno la fila per una foto vicino ad un carrello bagagli ...Dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria, il Chelsea ha deciso di esonerare l'allenatore tedesco. I risultati non esaltanti di questo avvio di stagione dei Blues però non sono l'unico motivo di una ...Graham Potter sarà il nuovo allenatore del Chelsea. La notizia è stata inizialmente riportata dal Daily Telegraph e successivamente confermata da Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio. L’attuale tecnic ...