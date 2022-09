Chelsea, Daily Mail: accordo verbale con Potter, già in panchina sabato contro il Fulham (Di giovedì 8 settembre 2022) Secondo quanto raccolto dal Daily Mail, Graham Potter è sempre più vicino al Chelsea. Il tecnico attualmente alla guida del Brighton ha infatti trovato l’accordo verbale con i blues e, non appena saranno limati gli ultimi dettagli, potrà cominciare la sua nuova avventura. Potter dovrebbe essere già in panchina nella giornata di sabato 10 settembre per il match contro il Fulham. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Secondo quanto raccolto dal, Grahamè sempre più vicino al. Il tecnico attualmente alla guida del Brighton ha infatti trovato l’con i blues e, non appena saranno limati gli ultimi dettagli, potrà cominciare la sua nuova avventura.dovrebbe essere già innella giornata di10 settembre per il matchil. SportFace.

sportface2016 : #Chelsea, Daily Mail: accordo verbale con #Potter, già in panchina sabato contro il Fulham - sportli26181512 : Chelsea, interesse per Gvardiol: Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Chelsea vorrebbe acquistare Gvardiol d… - sportface2016 : #Chelsea, #DailyMail: possibile accordo con il #Lipsia per #Gvardiol per una cifra attorno agli 87 milioni di euro -