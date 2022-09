Che cosa sappiamo del giornalista Mattia Sorbi ferito in Ucraina (Di giovedì 8 settembre 2022) Non siamo in grado di sapere con certezza cosa sia successo a Mattia Sorbi, il giornalista italiano ferito in Ucraina e attualmente ricoverato in una struttura medica controllata dai russi. Fonti della Farnesina riferiscono di essere in contatto costante con il giornalista, che «ha poca copertura per comunicare ma dispone di un contatto libero». Nel frattempo, circola un post Facebook attribuito a Sorbi nel quale dichiarerebbe di stare bene e al sicuro, con difficoltà nel comunicare e rimandando a un prossimo futuro la pubblicazione delle storie da lui raccolte. Nessun accenno ai fatti che gli riguardano, al contrario dei canali del Ministero della Difesa russo dove viene pubblicata una versione diversa dell’accaduto incolpando gli ucraini. La ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Non siamo in grado di sapere con certezzasia successo a, ilitalianoine attualmente ricoverato in una struttura medica controllata dai russi. Fonti della Farnesina riferiscono di essere in contatto costante con il, che «ha poca copertura per comunicare ma dispone di un contatto libero». Nel frattempo, circola un post Facebook attribuito anel quale dichiarerebbe di stare bene e al sicuro, con difficoltà nel comunicare e rimandando a un prossimo futuro la pubblicazione delle storie da lui raccolte. Nessun accenno ai fatti che gli riguardano, al contrario dei canali del Ministero della Difesa russo dove viene pubblicata una versione diversa dell’accaduto incolpando gli ucraini. La ...

