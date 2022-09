“Che casa”. Chanel Totti, occhi puntati sulla villa pazzesca di Francesco Totti e Ilary Blasi (Di giovedì 8 settembre 2022) Chanel Totti mostra la casa di Roma su TikTok. Non è un periodo facile per la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti e ovviamente per i fratelli Cristian e la piccola Isabel dopo l’annuncio ufficiale della separazione dei genitori. Per tutta l’Italia, e in particolare per Roma, i due sono sempre stati visti come la coppia perfetta e inossidabile, ma dopo 20 anni insieme hanno deciso di prendere strade diverse. Le voci di una crisi si rincorrevano da circa quattro mesi e dopo aver tentato in tutti modi di scacciale Francesco Totti e Ilary Blasi hanno capito che le divergenze erano insanabili arrivando all’accordo di separarsi. L’annuncio all’agenzia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 settembre 2022)mostra ladi Roma su TikTok. Non è un periodo facile per la figlia die ovviamente per i fratelli Cristian e la piccola Isabel dopo l’annuncio ufficiale della separazione dei genitori. Per tutta l’Italia, e in particolare per Roma, i due sono sempre stati visti come la coppia perfetta e inossidabile, ma dopo 20 anni insieme hanno deciso di prendere strade diverse. Le voci di una crisi si rincorrevano da circa quattro mesi e dopo aver tentato in tutti modi di scaccialehanno capito che le divergenze erano insanabili arrivando all’accordo di separarsi. L’annuncio all’agenzia ...

