Champions League, Veretout: «Peccato, eravamo in controllo»

Le parole di Veretout dopo la sconfitta in Champions League del Marsiglia con il Tottenham: «Giocare in 10 è più difficile»

Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di Canal+ dopo la sconfitta del Marsiglia con il Tottenham al debutto in Champions League. Di seguito le sue parole.

«Il cartellino rosso ha cambiato la partita. Stavamo giocando bene, avevamo il controllo della palla. Loro erano molto compatti ma abbiamo capito che potevamo creare pericoli. In dieci contro 11 è stato più difficile, i piccoli dettagli fanno la differenza in questo tipo di partite. Dobbiamo continuare così».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

