Champions League: Napoli e Inter, la storia si ripete (Di giovedì 8 settembre 2022) Serata di Champions League a due volti per le formazioni italiane: sontuoso il Napoli che affonda i Reds, affranta l’Inter contro il Bayern Un pizzico di gioia in questa Champions League 2022-23, forse (meglio non dirlo ad alta voce), ce la potranno regalare le formazioni italiane. Merito anzitutto del Napoli che confeziona una serata memorabile al Maradona schiantando il Liverpool di Klopp. D’altro canto, gli ultimi due incontri alle pendici del Vesuvio nella massima competizione continentale erano finiti esattamente nella stessa maniera. Con il pubblico partenopeo in festa e i Reds a leccarsi le ferite. Questa volta l’eroe è stato Zielinski (doppietta e assist per Anguissa) ma la truppa di Spalletti ha confermato di essere squadra vera e scintillante. Tutto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Serata dia due volti per le formazioni italiane: sontuoso ilche affonda i Reds, affranta l’contro il Bayern Un pizzico di gioia in questa2022-23, forse (meglio non dirlo ad alta voce), ce la potranno regalare le formazioni italiane. Merito anzitutto delche confeziona una serata memorabile al Maradona schiantando il Liverpool di Klopp. D’altro canto, gli ultimi due incontri alle pendici del Vesuvio nella massima competizione continentale erano finiti esattamente nella stessa maniera. Con il pubblico partenopeo in festa e i Reds a leccarsi le ferite. Questa volta l’eroe è stato Zielinski (doppietta e assist per Anguissa) ma la truppa di Spalletti ha confermato di essere squadra vera e scintillante. Tutto ...

