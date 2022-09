Cdm: il nuovo decreto Aiuti parte da 6,2 miliardi di maggiori entrate (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri riunito oggi ha approvato la relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sulla base di maggiori entrate pari a 6,2 miliardi di euro. Un tesoretto che nelle intenzioni del governo dovrà essere usato come base per il nuovo decreto Aiuti, il terzo in quattro mesi, con l'obiettivo di sostenere famiglie e imprese nell'affrontare l'aumento dei prezzi energetici. Il governo presenterà dunque alle Camere la relazione per la relativa autorizzazione. Si tratta di maggiori entrate su cui il ministero dell'Economia e delle Finanze fa ricognizione da giorni, una somma inferiore alle attese ma ancora una volta ritagliato tra le pieghe di bilancio senza ricorrere a ulteriori scostamenti. Il voto per ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri riunito oggi ha approvato la relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sulla base dipari a 6,2di euro. Un tesoretto che nelle intenzioni del governo dovrà essere usato come base per il, il terzo in quattro mesi, con l'obiettivo di sostenere famiglie e imprese nell'affrontare l'aumento dei prezzi energetici. Il governo presenterà dunque alle Camere la relazione per la relativa autorizzazione. Si tratta disu cui il ministero dell'Economia e delle Finanze fa ricognizione da giorni, una somma inferiore alle attese ma ancora una volta ritagliato tra le pieghe di bilancio senza ricorrere a ulteriori scostamenti. Il voto per ...

