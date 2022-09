Castelli Calepio | si sente male dopo la pausa pranzo | muore operaia di 26 anni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 settembre 2022). Si è sentitamentre stava rientrando in aziendalae ha perso la vita a soli 26. Il dramma si è consumato intorno alle 13.30 di giovedì (8 settembre) nei pressi della Mega S. r. l. di Tagliuno, frazione di. La ragazza lavorava come assemblatrice in quell’azienda, che si occupa da oltre 20di creazione e produzione di packaging per Make-up.aver terminato di mangiare, mentre stava tornando al lavoro, si è accasciata al suolo e non si è più ripresa. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei suoi colleghi prima e poi del personale sanitario, arrivato sul posto con ambulanza, automedica ed elisoccorso.