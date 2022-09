Castelli Calepio | si sente male dopo la pausa pranzo | muore a 26 anni

(Di giovedì 8 settembre 2022). Si è sentitamentre stava rientrando in aziendalae ha perso la vita a soli 26. Il dramma si è consumato intorno alle 13.30 di giovedì (8 settembre) nei pressi della Mega S. r. l. di via Tasso a Tagliuno, frazione di. La ragazza lavorava come assemblatrice in quell’azienda, che si occupa da oltre 20di creazione e produzione di packaging per Make-up.aver terminato di mangiare, mentre stava tornando al lavoro, si è accasciata al suolo e non si è più ripresa. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei suoi colleghi prima e poi del personale sanitario, arrivato sul posto con ambulanza, automedica ed elisoccorso.

