Caro gas, Olanda: “Poco saggia la proposta italiana sul tetto per tutti”. Agenzia per l’energia: “L’Ue doveva muoversi prima” (Di giovedì 8 settembre 2022) Il pacchetto di proposte della Commissione Ue per contenere i prezzi del gas, ancora tutto da discutere, per ora ha placato il rally sul listino Ttf di Amsterdam: le quotazioni oscillano intorno ai 200 euro al megawattora, dopo i picchi di 350 euro toccati a fine agosto. Resta da vedere come andrà il vertice tra i ministri dell’energia europei in calendario per venerdì. La Polonia ha già espresso riserve sul price cap da 200 euro a megawattora all’elettricità, che andrebbe ad intaccare i ricavi inframarginali nell’eolico, nel solare, nell’energia geotermica, idroelettrica e nelle biomasse. Resta da vedere se l’Olanda si risolverà a dire sì a un tetto solo al prezzo del gas russo, ipotizzato dalla Commissione. Di certo un diplomatico olandese ha fatto sapere che l’idea italiana di imporre un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Il pacchetto di proposte della Commissione Ue per contenere i prezzi del gas, ancora tutto da discutere, per ora ha placato il rally sul listino Ttf di Amsterdam: le quotazioni oscillano intorno ai 200 euro al megawattora, dopo i picchi di 350 euro toccati a fine agosto. Resta da vedere come andrà il vertice tra i ministri deleuropei in calendario per venerdì. La Polonia ha già espresso riserve sul price cap da 200 euro a megawattora all’elettricità, che andrebbe ad intaccare i ricavi inframarginali nell’eolico, nel solare, nelgeotermica, idroelettrica e nelle biomasse. Resta da vedere se l’si risolverà a dire sì a unsolo al prezzo del gas russo, ipotizzato dalla Commissione. Di certo un diplomatico olandese ha fatto sapere che l’ideadi imporre un ...

