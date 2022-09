Caro energia, verso dl da 12 mld: ok Cdm a 6,2 mld maggiori entrate (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Potrebbe raggiungere una quota fino a 12 miliardi il nuovo decreto Aiuti Ter, ultimo pacchetto di interventi del governo Draghi contro il Caro-energia. Oggi in Consiglio dei ministri il titolare dell’Economia Daniele Franco ha presentato la sua informativa sulla risorse attualmente rese disponibili. Si tratta di 6,2 miliardi di maggiori entrate che rappresenteranno la quota principale delle coperture del dl ma non l’unica, visto che l’obiettivo è quello di mettere in campo una dote complessiva di quasi il doppio. Il Cdm, su proposta del presidente del Consiglio Mario Draghi e di Franco, ha dunque approvato la Relazione sull’aggiustamento di bilancio che certifica il nuovo extra gettito destinato alle gran parte delle coperture del dl. L’esame in Aula in Parlamento sulla Relazione per autorizzare ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Potrebbe raggiungere una quota fino a 12 miliardi il nuovo decreto Aiuti Ter, ultimo pacchetto di interventi del governo Draghi contro il. Oggi in Consiglio dei ministri il titolare dell’Economia Daniele Franco ha presentato la sua informativa sulla risorse attualmente rese disponibili. Si tratta di 6,2 miliardi diche rappresenteranno la quota principale delle coperture del dl ma non l’unica, visto che l’obiettivo è quello di mettere in campo una dote complessiva di quasi il doppio. Il Cdm, su proposta del presidente del Consiglio Mario Draghi e di Franco, ha dunque approvato la Relazione sull’aggiustamento di bilancio che certifica il nuovo extra gettito destinato alle gran parte delle coperture del dl. L’esame in Aula in Parlamento sulla Relazione per autorizzare ...

