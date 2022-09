Caro energia, perché da ottobre potremmo davvero rinunciare all’ora solare (Di giovedì 8 settembre 2022) Da almeno tre anni l’Unione Europea discute sulla fine del passaggio tra ora legale e ora solare, mantenendo in vigore solo la prima, proposta che ha già incontrato il parere positivo di diversi Paesi, fra cui però non figura l’Italia. Adesso, però, la situazione potrebbe cambiare, piaccia o meno: la guerra russo-ucraina e la conseguente crisi del gas, con la situazione del Caro energia che appare sempre più preoccupante, potrebbero infatti far optare i Paesi europei per il mantenimento dell’ora legale anche oltre il 30 ottobre prossimo, data in cui dovrebbe scattare il passaggio all’ora solare e, quindi, le lancette degli orologi dovrebbero essere fissate un’ora indietro. L’ora legale sfrutta l’irradiazione del sole durante il periodo estivo; è il motivo, per usare parole semplici, ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 8 settembre 2022) Da almeno tre anni l’Unione Europea discute sulla fine del passaggio tra ora legale e ora, mantenendo in vigore solo la prima, proposta che ha già incontrato il parere positivo di diversi Paesi, fra cui però non figura l’Italia. Adesso, però, la situazione potrebbe cambiare, piaccia o meno: la guerra russo-ucraina e la conseguente crisi del gas, con la situazione delche appare sempre più preoccupante, potrebbero infatti far optare i Paesi europei per il mantenimento dell’ora legale anche oltre il 30prossimo, data in cui dovrebbe scattare il passaggioe, quindi, le lancette degli orologi dovrebbero essere fissate un’ora indietro. L’ora legale sfrutta l’irradiazione del sole durante il periodo estivo; è il motivo, per usare parole semplici, ...

