Caro energia: da price cup a soglia di profitto, il piano di Bruxelles (Di giovedì 8 settembre 2022) La Commissione Ue ha anticipato il piano contro il Caro-energia nella giornata di ieri e lo ha fatto in modo inusuale, prima annunciandole con un punto stampa a Bruxelles della presidente von der Leyen, e poi pubblicando "ufficialmente" un "non paper" (documento che dovrebbe essere informale), con il pacchetto di proposte indirizzate al Consiglio straordinario dei ministri dell'energia dell'Ue che si terrà domani a Bruxelles. Caro energia, il piano Ue Tre le misure più importanti: un tetto al prezzo per il gas importato dalla Russia nell'Ue, una soglia massima di profitto, comunque remunerativa, per le fonti energetiche rinnovabili o a basso contenuto di carbonio, che permetterà di finanziare con i ...

