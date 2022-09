Caro energia, Acciaierie Sicilia getta la spugna: Chiudiamo di nuovo per una settimana (Di giovedì 8 settembre 2022) “Ancora uno stop forzato per le Acciaierie di Sicilia. Dopo soli pochi giorni dalla ripresa delle attivita’ a seguito del fermo imposto ad agosto, l’azienda leader nel settore siderurgico si trova nuovamente a fare i conti con il pesante rinCaro dei costi per l’energia e con un mercato che si sta muovendo a rilento. Da qui la nuova amara comunicazione da parte dei vertici aziendali ai lavoratori, con l’annuncio della sospensione dei lavori per tutta la prossima settimana”. Lo afferma una nota l’Ugl di Catania. “La situazione – dice fortemente preoccupato il segretario provinciale della Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo – e’ ormai oltre il dramma. Continuano ad arrivare in ditta bollette esorbitanti che, sommate all’ormai ben nota problematica dei vari svantaggi connessi all’insularita’, oltre ad una ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) “Ancora uno stop forzato per ledi. Dopo soli pochi giorni dalla ripresa delle attivita’ a seguito del fermo imposto ad agosto, l’azienda leader nel settore siderurgico si trova nuovamente a fare i conti con il pesante rindei costi per l’e con un mercato che si sta muovendo a rilento. Da qui la nuova amara comunicazione da parte dei vertici aziendali ai lavoratori, con l’annuncio della sospensione dei lavori per tutta la prossima”. Lo afferma una nota l’Ugl di Catania. “La situazione – dice fortemente preoccupato il segretario provinciale della Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo – e’ ormai oltre il dramma. Continuano ad arrivare in ditta bollette esorbitanti che, sommate all’ormai ben nota problematica dei vari svantaggi connessi all’insularita’, oltre ad una ...

