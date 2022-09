Caro-bollette, il decretino all’esame del governo (Di giovedì 8 settembre 2022) La decisione era nell’aria sin da ieri mattina, ma solo nel pomeriggio è diventata ufficiale: oggi alle 15 si riunirà il Consiglio dei ministri per decidere cosa fare – finalmente – con il nuovo “decreto Aiuti”, concepito ovviamente per far fronte alla crisi energetica e al Caro-bollette. Arriva oggi in Consiglio dei ministri il nuovo “decreto Aiuti” per far fronte alla crisi energetica e al Caro-bollette Fonti di Palazzo Chigi spiegano che “la procedura per decidere le risorse da destinare al nuovo decreto” sulla crisi energetica “prevede che il Consiglio dei ministri esamini l’ammontare dei fondi, che dovrà poi avere il via libera da parte del Parlamento. Successivamente si terrà un nuovo Consiglio dei ministri per il varo del decreto”. Insomma, i passaggi che ci attendono sono ancora tre: prima un conto in seno al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) La decisione era nell’aria sin da ieri mattina, ma solo nel pomeriggio è diventata ufficiale: oggi alle 15 si riunirà il Consiglio dei ministri per decidere cosa fare – finalmente – con il nuovo “decreto Aiuti”, concepito ovviamente per far fronte alla crisi energetica e al. Arriva oggi in Consiglio dei ministri il nuovo “decreto Aiuti” per far fronte alla crisi energetica e alFonti di Palazzo Chigi spiegano che “la procedura per decidere le risorse da destinare al nuovo decreto” sulla crisi energetica “prevede che il Consiglio dei ministri esamini l’ammontare dei fondi, che dovrà poi avere il via libera da parte del Parlamento. Successivamente si terrà un nuovo Consiglio dei ministri per il varo del decreto”. Insomma, i passaggi che ci attendono sono ancora tre: prima un conto in seno al ...

