Caro bollette, famiglie in ginocchio: il 57 per cento degli italiani non sa come pagare (Di giovedì 8 settembre 2022) Il dilemma delle bollette pesa come un macigno sulle famiglie. Già a corto d’ossigeno in previsione dell’autunno imminente. Il 57% infatti dichiara già oggi la difficoltà di pagare l’affitto. E il 26% pensa di sospendere o rinviare il pagamento. Se restringiamo il campo a luce e gas un italiano su 3 entro Natale potrebbe non coprire più le spese per le utenze. La drammatica fotografia emerge dal Rapporto Coop 2022. Che parla di nuova austerity degli italiano ed evidenzia come questo dilemma sia “ben lontano dall’essere risolto”. Caro bollette, un macigno sulle famiglie Risultare ultimi nella classifica di chi dichiara di spendere di più per godersi il presente (il 40% degli italiani) non basta più. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Il dilemma dellepesaun macigno sulle. Già a corto d’ossigeno in previsione dell’autunno imminente. Il 57% infatti dichiara già oggi la difficoltà dil’affitto. E il 26% pensa di sospendere o rinviare il pagamento. Se restringiamo il campo a luce e gas un italiano su 3 entro Natale potrebbe non coprire più le spese per le utenze. La drammatica fotografia emerge dal Rapporto Coop 2022. Che parla di nuova austerityitaliano ed evidenziaquesto dilemma sia “ben lontano dall’essere risolto”., un macigno sulleRisultare ultimi nella classifica di chi dichiara di spendere di più per godersi il presente (il 40%) non basta più. ...

borghi_claudio : Oggi a Castelfiorentino mi hanno chiesto quale fosse la relazione tra questione economica e no all'immigrazione?? M… - elio_vito : Anche oggi nulla di fatto al Senato sul decreto aiuti per il caro bollette, rinvio alla prossima settimana. Si eran… - AlexBazzaro : Il Parlamento è operativo, il Governo deve occuparsi subito del caro #bollette Se i leader lo vogliono, possiamo d… - pirata_21 : Caro #bollette, a #Roma manichini impiccati in vetrina per protesta. Per dire la crisi manco hanno usato un ragazzo… - LuciaBusato : RT @SecolodItalia1: Caro bollette, famiglie in ginocchio: il 57 per cento degli italiani non sa come pagare -