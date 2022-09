Caro-bollette, Conte: “Il Price cap non basta” (Di giovedì 8 settembre 2022) Per risolvere i problemi dei costi dell’energia, occorre un Energy Recovery Fund, con acquisti e stoccaggio comuni. Ad ribadirlo è il presidente di M5S, Giuseppe Conte durante un incontro con Confartigianato, che oggi ha lanciato l’allarme sui i rischi per le imprese derivanti dal Caro-bollette. Per il leader M5S Conte per il Caro-bollette è mancata la solidarietà europea e ora siamo in ritardo “Non si risolve solo con il Price cap – ha detto Conte – occorre un piano di acquisti comune perché al quel punto tu sei il più forte sul mercato e imponi il prezzo. Purtroppo è mancata la solidarietà europea, per questo io avevo sollecitato Draghi perché spingesse su questa soluzione”. “Siamo in ritardo, ma siamo ancora in tempo – ha aggiunto il presidente del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) Per risolvere i problemi dei costi dell’energia, occorre un Energy Recovery Fund, con acquisti e stoccaggio comuni. Ad ribadirlo è il presidente di M5S, Giuseppedurante un incontro con Confartigianato, che oggi ha lanciato l’allarme sui i rischi per le imprese derivanti dal. Per il leader M5Sper ilè mancata la solidarietà europea e ora siamo in ritardo “Non si risolve solo con ilcap – ha detto– occorre un piano di acquisti comune perché al quel punto tu sei il più forte sul mercato e imponi il prezzo. Purtroppo è mancata la solidarietà europea, per questo io avevo sollecitato Draghi perché spingesse su questa soluzione”. “Siamo in ritardo, ma siamo ancora in tempo – ha aggiunto il presidente del ...

borghi_claudio : Oggi a Castelfiorentino mi hanno chiesto quale fosse la relazione tra questione economica e no all'immigrazione?? M… - elio_vito : Anche oggi nulla di fatto al Senato sul decreto aiuti per il caro bollette, rinvio alla prossima settimana. Si eran… - fattoquotidiano : Caro bollette, si ferma Acciaierie di Sicilia: stop di due settimane per i costi. I sindacati: “Preoccupati, rischi… - emiliomagrini : RT @claudiomasi5: @crown_karl - _BIBBO_02 : RT @ange_lalla: Le Torri Gemelle, l'Afghanistan, la crisi del 2007, gli attentati terroristici, la pandemia, la guerra, l'inflazione, il ca… -