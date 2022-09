Caro bollette, arriva l’elemosina del governo: 10 miliardi di euro (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set – La nuova elemosina del governo contro il Caro bollette è in arrivo, come riporta Agenzia Nova. Il decreto dopo il Cdm di oggi alle 15. l’elemosina del governo contro il Caro bollette Il ministro del Turimo Massimo Garavaglia annuncia il Cdm di oggi alla trasmissione 24Mattino su Radio24. Una dichiarazione in cui si dice che “l’ordine di grandezza” del decreto “dovrebbe essere” intorno ai 10 miliardi di euro. Il ministro poi aggiunge: “Ci sono interventi generali per tutti, ovviamente chi ha consumi maggiori avrà aiuti maggiori. Poi ci sono provvedimenti precisi per le cosiddette energivore. Il Mef sta lavorando sugli spazi di manovra visto che il Pil e le entrate sono cresciute. Questa sarà una componente degli interventi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set – La nuova elemosina delcontro ilè in arrivo, come riporta Agenzia Nova. Il decreto dopo il Cdm di oggi alle 15.delcontro ilIl ministro del Turimo Massimo Garavaglia annuncia il Cdm di oggi alla trasmissione 24Mattino su Radio24. Una dichiarazione in cui si dice che “l’ordine di grandezza” del decreto “dovrebbe essere” intorno ai 10di. Il ministro poi aggiunge: “Ci sono interventi generali per tutti, ovviamente chi ha consumi maggiori avrà aiuti maggiori. Poi ci sono provvedimenti precisi per le cosiddette energivore. Il Mef sta lavorando sugli spazi di manovra visto che il Pil e le entrate sono cresciute. Questa sarà una componente degli interventi ...

