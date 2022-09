Carburanti, prezzo benzina e diesel in discesa oggi in Italia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – prezzo di benzina e diesel in calo oggi in Italia. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che hanno chiuso ieri a due colori, in calo sulla benzina e in salita sul diesel, Tamoil scende di 2 centesimi sui prezzi raccomandati di entrambi i Carburanti. In attesa di recepire il nuovo movimento, il monitoraggio dei prezzi praticati sul territorio evidenzia solo piccoli assestamenti. E’ quanto emerge dall’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise. Nel dettaglio, spiega Qe, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,749 euro/litro (1,751 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,731 e 1,758 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) –diin caloin. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che hanno chiuso ieri a due colori, in calo sullae in salita sul, Tamoil scende di 2 centesimi sui prezzi raccomandati di entrambi i. In attesa di recepire il nuovo movimento, il monitoraggio dei prezzi praticati sul territorio evidenzia solo piccoli assestamenti. E’ quanto emerge dall’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise. Nel dettaglio, spiega Qe, ilmedio nazionale praticato dellain modalità self è 1,749 euro/litro (1,751 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,731 e 1,758 ...

