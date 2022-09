Cantieri, troppi incidenti sul lavoro: al via il progetto dell’Inail ‘Obiettivo Sicurezza’ (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Da luglio si sono registrati 750 infortuni sul lavoro in Campania per il solo comparto edile. L’incremento rispetto allo scorso anno è del 20%. Numeri allarmanti e preoccupanti che dicono di una situazione inaccettabile sui luoghi di lavoro del comparto. Per far fronte a questo stato di cose CPT/CFS e INAIL hanno presentato questa mattina il progetto “Obiettivo Sicurezza” presso il Salone degli Enti Bilaterali al Rione Libertà. Si tratta di un’iniziativa che coinvolgerà le 5 province della Campania per 60 giorni. Il progetto prevede 4 fasi attuative: sensibilizzazione, interventi informativi programmati e concordati con le imprese, consulenza e verifica del Documento di Valutazione Rischi. La fase di consulenza, corredata da materiale informativo prodotto dall’Inail, costituirà ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Da luglio si sono registrati 750 infortuni sulin Campania per il solo comparto edile. L’incremento rispetto allo scorso anno è del 20%. Numeri allarmanti e preoccupanti che dicono di una situazione inaccettabile sui luoghi didel comparto. Per far fronte a questo stato di cose CPT/CFS e INAIL hanno presentato questa mattina il“Obiettivo Sicurezza” presso il Salone degli Enti Bilaterali al Rione Libertà. Si tratta di un’iniziativa che coinvolgerà le 5 province della Campania per 60 giorni. Ilprevede 4 fasi attuative: sensibilizzazione, interventi informativi programmati e concordati con le imprese, consulenza e verifica del Documento di Valutazione Rischi. La fase di consulenza, corredata da materiale informativo prodotto dall’Inail, costituirà ...

