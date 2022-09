Candidati imposti? Questo è il vero rischio della democrazia (Di giovedì 8 settembre 2022) Diciamoci la verità. Si tratta di una campagna elettorale strana e singolare. Non solo sotto il profilo politico inerente il confronto tra i 4 schieramenti in campo. Dove, come tutti sanno, registriamo un alto tasso di disomogeneità politica e programmatica all’interno delle coalizioni. Nello specifico, della destra e della sinistra dove crescono a dismisura le contraddizioni e dove, come ovvio e scontato, l’unica regola che li unisce è la voglia di annientare e di distruggere l’avversario/nemico. No, l’anomalia più grande che emerge in modo inequivocabile anche in questa campagna elettorale è che, ancora una volta, il cittadino/elettore non può scegliersi il proprio rappresentante. Perché nella quota proporzionale i listini non compaiono neanche sulla scheda elettorale e, di conseguenza, al cittadino è inibito di esercitare il potere di scelta. Sul ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) Diciamoci la verità. Si tratta di una campagna elettorale strana e singolare. Non solo sotto il profilo politico inerente il confronto tra i 4 schieramenti in campo. Dove, come tutti sanno, registriamo un alto tasso di disomogeneità politica e programmatica all’interno delle coalizioni. Nello specifico,destra esinistra dove crescono a dismisura le contraddizioni e dove, come ovvio e scontato, l’unica regola che li unisce è la voglia di annientare e di distruggere l’avversario/nemico. No, l’anomalia più grande che emerge in modo inequivocabile anche in questa campagna elettorale è che, ancora una volta, il cittadino/elettore non può scegliersi il proprio rappresentante. Perché nella quota proporzionale i listini non compaiono neanche sulla scheda elettorale e, di conseguenza, al cittadino è inibito di esercitare il potere di scelta. Sul ...

bustil : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Mah. Tra i tuoi candidati hai ripescato (o te li hanno imposti) personaggi che c’er… - AgostinoBianchi : @EnricoLetta Il rischio per la democrazia è dato dal fatto che i candidati sono imposti e manca la possibilità di ostracismo - zanon_alessio : Buongiorno...Votate chi vi convince, e non chi vi racconta balle da anni...e sopratutto non votate dove ci sono can… - AvvPietroGrillo : @ElioLannutti come fai a scrive questo......fai perdere preferenze...già si ha il problema dei candidati e quei 15… - massimo_bazzo : @dariodivico imposti i candidati, imposto il programma, niente autonomia (su qualche cavalcavia da queste parti si… -