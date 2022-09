Campania, commerciante azzera l’importo degli scontrini per evade le tasse: chiuso negozio (Di giovedì 8 settembre 2022) Tremila scontrini fiscali totalmente “azzerati”, subito dopo averli emessi e consegnati ai clienti. Questa l’escamotage adottata da un commerciante di Sala Consilina, in provincia di Salerno, con l’intento di raggirare l’Agenzia delle Entrate ed evade così le tasse. Peccato che la frode al Fisco sia stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza della locale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Tremilafiscali totalmente “ti”, subito dopo averli emessi e consegnati ai clienti. Questa l’escamotage adottata da undi Sala Consilina, in provincia di Salerno, con l’intento di raggirare l’Agenzia delle Entrate edcosì le. Peccato che la frode al Fisco sia stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza della locale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

