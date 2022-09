Cameron Dallas | lo stile del Social Media King

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 settembre 2022) Nato a Whittier l’8 settembre 1994, oggicompie 26 anni. Il giovane influencer californiano ha visto esplodere la sua notorietà nel 2013-14, grazie alle applicazioni-video come Vine e su Youtube. Ma l’ambiziosonon si ferma qui e ben presto farà il suo debutto nel mondo televisivo nel film Expelled, oltre alle apparizioni in numerose serie tv tra cui una che lo vede protagonista su Netflix, Chasingappunto.-photo credits: InstagramL’influencer inarrestabile Ma le passioni dell’influencer non si fermano qui. Il giovane, oltre alla sua fama su Instagram e nella televisione, è anche cantante e modello. Nel 2015 ha prodotto il singolo She Bad, ed in seguito Take You e Why Haven’t I Met You? Per quanto riguarda il ...