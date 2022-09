Calenda: «Noi l?Italia del Sì». Gas, rifiuti e infrastrutture: ecco le posizioni del Terzo Polo (Di giovedì 8 settembre 2022) «Sì alle infrastrutture, all?indipendenza energetica, allo sviluppo e al lavoro». Carlo Calenda e il Terzo Polo guidano «l?Italia del sì». E lo fanno... Leggi su ilmattino (Di giovedì 8 settembre 2022) «Sì alle, all?indipendenza energetica, allo sviluppo e al lavoro». Carloe ilguidano «l?Italia del sì». E lo fanno...

matteorenzi : Il reddito di cittadinanza raccontato ai ragazzi. La destra difende il reddito che ha votato con Salvini, la sinist… - mauroberruto : Agenda #Calenda: 1. farsi eleggere dal PD. 2. lasciarlo. 3. dare ordini al PD. 4. allearsi per 48h. 5. allinearsi a… - demagistris : Nei TG #unionepopolare è oscurata mentre non mancano Di Maio, Calenda, Fratoianni, Bonelli e altri che nel paese re… - annalisasanti : @PoliticaPerJedi @EnricoLetta ha fatto la stessa cavolata con roma e con l’Italia. Non ha voluto nel 1 caso ed ha s… - rebeccalandi88 : Calenda: «Noi l?Italia del Sì». Gas, rifiuti e infrastrutture: ecco le posizioni del Terzo Polo… -