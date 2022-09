Calenda: “La campagna elettorale è diventata demenziale” (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA – “Questa campagna elettorale, anche ieri, è diventata demenziale, tra Letta che parla di allarme democratico la mattina e non allarme democratico pomeriggio, la Meloni che propone le bicamerali. Qui stanno chiudendo tutte le imprese, da quelle commerciali a quelle industriali ed artigiane, noi rischiamo di avere insieme la recessione e un milione di persone per strada”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine dell’incontro con Confcommercio. “Ripeto quello che dico da 20 giorni: bisogna fermare la campagna elettorale”, ha aggiunto. “Vediamoci domani mattina e aiutiamo Draghi a prendere un provvedimento, le entrate fiscali quest’anno sono aumentate, c’è bisogno oggi di un provvedimento che sia non solo contro i rincari futuri ma anche che ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA – “Questa, anche ieri, è, tra Letta che parla di allarme democratico la mattina e non allarme democratico pomeriggio, la Meloni che propone le bicamerali. Qui stanno chiudendo tutte le imprese, da quelle commerciali a quelle industriali ed artigiane, noi rischiamo di avere insieme la recessione e un milione di persone per strada”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a margine dell’incontro con Confcommercio. “Ripeto quello che dico da 20 giorni: bisogna fermare la”, ha aggiunto. “Vediamoci domani mattina e aiutiamo Draghi a prendere un provvedimento, le entrate fiscali quest’anno sono aumentate, c’è bisogno oggi di un provvedimento che sia non solo contro i rincari futuri ma anche che ...

