Calciomercato Roma, clamorosa trattativa dalla Turchia, il Galatasaray piomba sul difensore (Di giovedì 8 settembre 2022) Non ha ancora finito di stupire Tiago Pinto e l’ultima indiscrezione parla di un colpo da biliardo dell’ultima ora pronto ad essere piazzato PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Senza scuse la Roma si appresta verso l’importante partita di Europa League contro il Ludogorets, saranno molti gli indisponibili e altrettanti i giocatori messi in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Non ha ancora finito di stupire Tiago Pinto e l’ultima indiscrezione parla di un colpo da biliardo dell’ultima ora pronto ad essere piazzato PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Senza scuse lasi appresta verso l’importante partita di Europa League contro il Ludogorets, saranno molti gli indisponibili e altrettanti i giocatori messi in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #Calciomercato I Mauro #Icardi in partenza da Roma per Istanbul, direzione @GalatasaraySK ?? ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, torna l'idea #Solbakken: i giallorossi lo vorrebbero a parametro zero per… - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieA | @OfficialASRoma, Justin #Kluivert si trasferisce al #Valencia in prestito gratuito c… - Betaland_it : #EuropaLeague : questa sera scende in campo la squadra di #Mourinho favorita contro il #Ludogorets che sembra comun… - sportli26181512 : Sampdoria, retroscena Sabiri: Roma e Sunderland ci hanno provato in estate: Uno dei giocatori più in vista della Sa… -