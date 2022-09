Calcio | scontri prima di Nizza-Colonia | tifoso cade dalla tribuna e si ferisce gravemente

(Di giovedì 8 settembre 2022), 8 set. - (Adnkronos) -fra tifosi dele deldel match di Conference League all'Allianz Riviera della città della Costa Azzurra. Dopo alcune intemperanze avvenute già nel primo pomeriggio con protagonisti i supporters tedeschi, allo stadio le due tifoserie sono arrivate allo scontro. Gli ultras delhanno provato a scavalcare dal settore a loro dedicato per avvicinarsi ai tifosi avversari, nel loro settore dell'Allianz Riviera, uno di loro è cadutoed èferito. Il match, che sarebbe dovuto iniziare alle 18.45, è al momento in sospeso.

Violentia Nizza attorno e all'interno dello stadio dell'Allianz Riviera prima dell'inizio del match di Conference League fra la squadra locale e i tedeschi del Colonia. Almeno un tedesco ...Dubbi , però, su chi abbia per primo scatenato gli. La violenza è stata interrotta dopo poco dall'arrivo di alcune pattuglie di polizia a sirene spiegate che hanno disperso il gruppo. Cinque ...Non si gioca: scontri tra tifosi. Il match europeo non ha preso inizio e potrebbe non disputarsi. Ecco cosa sta succedendo ...Scontri tra gli ultrà di Colonia e Nizza in Conference League, con i tifosi tedeschi che hanno devastato stadio e in precedenza città ...