Calcio: Milan. Krunic rinnova il contratto fino al 2025 (Di giovedì 8 settembre 2022) Il bosniaco, arrivato in rossonero nel 2019, ha collezionato finora 91 presenze ROMA - Il centrocampista bosniaco Rade Krunic ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025. "Rade è ...

