Calcio | la Fiorentina pareggia all’esordio in Conference League Non basta Barak

(Di giovedì 8 settembre 2022) Lahato con il Riga FS per 1-1 al suo esordio nella fase a gironi della, la terza competizione europea per importanza. I viola hanno sofferto contro la compagine lettone di fronte al proprio pubblico dello Stadio Franchi e raccolgono un solo punto. I padroni di casa hanno sbloccato la situazione conal 56? su assist di Biraghi, ma Ilic ha impattato al 74?. Si tratta di un risultato amaro per la formazione italiana, che sperava di debuttare con una vittoria contro un’avversaria abbondantemente alla portata. Laoccupa il secondo posto nel gruppo A alle spalle dei turchi del Basaksehir, che hanno incominciato il loro cammino con un rotondo 4-0 contro l’Hearts. Tra sette giorni i viola faranno visita proprio agli anatolici. Foto: ...

